BASEBALL San Marino Baseball riabbraccia Tiago da Silva

San Marino Baseball ufficializza Tiago da Silva per le Italian Baseball Series. Il pitcher torna sul Titano dopo le esperienze in Winter League venezuelana e in Triplo A messicano. “Le sensazioni sono molte, ho lasciato tanto amici a San Marino e mi sento molto emozionato nel tornare”, ha raccontato Tiago da Silva che ricorda con maggior piacere la vittoria dello scudetto nel 2008.

