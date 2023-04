Grande impresa del team under 13 formato da Pietro Bologna e Loris Ceccoli seguiti dal coach Claudio Stefanelli, impegnato a Linz nell’Austrian Young Championship vince contro il club tedesco TT Gransee per 3:0 e la Svizzera per 3:0 poi nei quarti batte anche il Lussemburgo per 3:1 ed entra in semifinale che si giocherà questo pomeriggio.