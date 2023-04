BASEBALL San Marino, doppia vittoria coi Falcons

Nel doppio test pre-pasquale coi Torre Pedrera Falcons arrivano due vittorie (10-0, 11-0). Il San Marino Baseball, che debutterà in campionato tra una settimana in casa contro gli Athletics, ha disputato due buone gare (entrambe da sette inning), facendo giocare tutti gli elementi a disposizione e trovando risposte da monte e battuta. Nel primo match, Doriano Bindi ha schierato la squadra con Lino a ricevere, Dudley Leonora in prima, Angulo in seconda, Ferrini in terza, Epifano interbase, Ericson Leonora esterno sinistro, Celli al centro, Batista a destra. Sul monte di lancio si sono alternati Luca Di Raffaele (3 inning), Peluso (2) e Nicola Garbella (2).

La squadra ha segnato due punti al primo inning, due al quarto, quattro al quinto e due al sesto. Undici le valide in totale: da segnalare le due di Batista, Celli ed Epifano. Nella seconda partita, cambi in campo con l’utilizzo di Celli in prima e Pulzetti interbase, Rosales a ricevere e questa volta Lino dh. La squadra segna undici punti tra terzo (3), quarto (1), quinto (2), sesto inning (5) e li batte a casa con undici giocatori diversi. Sul monte di lancio spazio a Quevedo (3 riprese), Kourtis (2) e Tognacci (2): due le valide in totale per i Falcons. Ora riposo pasquale, martedì la presentazione ufficiale in conferenza stampa e poi sabato 15 debutto con gli Athletics.

