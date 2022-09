San Marino International Kuikma Padel Cup: 60 le coppie al via

È un elenco iscritti di altissima qualità quello che si è delineato alla chiusura delle iscrizioni della San Marino International Kuikma Padel Cup, evento di categoria FIP Gold organizzato per la prima volta sul Titano con il supporto della Federazione Internazionale Padel e della Federazione Sammarinese Tennis. Sono 60 le coppie che si daranno battaglia sui campi del Wonderbay di Serravalle dal 26 settembre al 2 ottobre, con atleti provenienti da Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e San Marino. Ben quattro i giocatori che rientrano nella Top 50 della classifica mondiale: gli spagnoli Victor Ruiz Remedios e Gonzalo Rubio Perez, rispettivamente numero 29 e 32 al mondo, formano la coppia da battere; grande qualità anche per la coppia composta da Ivan Ramirez Del Campo e Raul Marcos Duran, numero 45 e 40 del ranking iridato. Tra gli italiani occhi puntati sulla coppia Simone Cremona – Marco Cassetta, rispettivamente numeri 195 e 196 della classifica mondiale, ma anche su Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo, ai primi posti in Italia, che scenderanno in campo rispettivamente insieme a Mauro Augustin Salandro e a Riccardo Sinicropi. Il torneo entrerà nel vivo nella giornata di venerdì, preceduto dalle qualificazioni e dai tornei amatoriali che faranno da contorno all’evento nelle giornate di lunedì e martedì.