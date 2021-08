San Marino Junior Cup: derby tedesco tra Mietusch e Engel per l'Under 14, mentre la finale Under 16 sarà tra Rapagnetta e Carboni

Iniziata con qualche ora di ritardo la giornata di semifinali a causa della pioggia che si è abbattuta sul Titano in mattinata. Completato il tabellone maschile con le semifinali che si sono giocate questo pomeriggio. La finale Under 14, in programma domani alle 9.30, sarà un derby tutto tedesco tra Mietusch ed Engel. Allo stesso orario si disputerà anche la finale Under 16 tra gli italiani Daniele Rapagnetta e Lorenzo Carboni. Per quanto riguarda il tabellone femminile decisa anche la prima finalista Under 14, si tratta della croata Miskovic che ha battuto con un doppio 6-4 Segattini; mentre per l'Under 16 Motinga supera 6-2, 6-2 l'italiana Zerpelloni.