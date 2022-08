TENNIS San Marino Open: avanzano gli italiani Cecchinato e Weis Cecchinato annulla un match point a Forti e raggiunge Arnaldi nei quarti. Alexander Weis si aggiudica il derby con Giustino

È Marco Cecchinato il secondo giocatore italiano ad approdare ai quarti di finale degli Internazionali San Marino Open. Nella giornata che ha visto il completamento del secondo turno il 29enne di Palermo ha dovuto far ricorso a tutta la sua esperienza per aggiudicarsi un altro derby tricolore dopo quello d’esordio con Mattia Bellucci. Cecchinato, qui vincitore nel 2013, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 su Francesco Forti, annullando anche un match point. A contendergli l’ingresso nelle semifinali sarà il monegasco Valentin Vacherot, 24 anni, il quale dopo aver superato le qualificazioni ed eliminato in rimonta Giulio Zeppieri, terzo favorito del seeding, ha superato anche la fatidica “prova del nove” regolando 6-2 6-3 l’olandese Jesper De Jong chiudendo il discorso dopo un’ora e 10 minuti così da spingersi per la prima volta nei quarti di un torneo Challenger. Nella parte bassa del tabellone avanza anche il russo Pavel Kotov seconda testa di serie, che nel rispetto del copione ha sconfitto 6-4 6-3 il francese Maxime Janvier. Sarà dunque il 22enne di Mosca ad affrontare il bolzanino Alexander Weis, il quale, nell'incontro di chiusura del programma serale - a completamento del secondo turno - si è aggiudicato il derby tricolore con Lorenzo Giustino con il punteggio di 6-2 7-5, in un'ora e 35 minuti di gioco. Per il 25enne di Bolzano si tratta dei primi quarti di finale nel circuito Challenger,

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: