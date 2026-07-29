San Marino Open, esordio vincente per Andrea Pellegrino nel match serale

Esordio vincente per Andrea Pellegrino agli Internazionali di Tennis San Marino Open, in corso a Montecchio. Nel match serale che ha chiuso il programma del primo turno il 29enne di Bisceglie (n.137 della classifica mondiale), sesta testa di serie, ha sconfitto 6-4 6-0, in un'ora esatta di gioco, il 20enne Carlo Alberto Caniato (n.389 Atp), in gara con una wild card. Dopo un primo set più equilibrato, l’azzurro ha preso il pieno controllo della partita, lasciando l’avversario a zero nella seconda frazione.

Giovedì Pellegrino affronterà per un posto nei quarti il brasiliano Thiago Monteiro, promosso dalle qualificazioni e vincitore al primo turno sullo spagnolo David Jorda Sanchis.

Il programma di oggi, mercoledì 29 luglio

Il programma sul Centrale si apre alle 16 con la sfida tra il croato Mili Poljicak e Nikoloz Basilashvili.

Non prima delle 18.30 sarà la volta dell’italiano Marco Cecchinato, opposto al francese Alexandre Muller.

La sessione serale, con inizio non prima delle 20.30, vedrà invece in campo Facundo Diaz Acosta contro l’italiano Francesco Forti.

Sul Campo 3, dalle 16, è in programma anche il derby boliviano tra Juan Carlos Prado Angelo e Hugo Dellien.

A seguire, spazio al doppio tra Sander Gille e Sem Verbeek,e la coppia formata da Thijmen Loof e Kaito Uesugi.



Torneo di doppio anche sul Campo 2 De Luigi, con quattro incontri in calendario a partire dalle 16: il ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner affronteranno il duo romeno formato da Alexandru Jecan e Bogdan Pavel. A seguire, i francesi Arthur Reymond e Luca Sanchez affronteranno lo spagnolo Sergio Martos Gornes e il polacco Szymon Walkow. Nel terzo incontro, l’indiano Siddhant Banthia e il bulgaro Alexander Donski sfideranno la coppia composta dal britannico Luke Johnson e dall’olandese Bart Stevens. A chiudere il programma saranno i cechi Filip Duda e Michael Vrbensky, opposti al boliviano Boris Arias e al danese Johannes Ingildsen.



