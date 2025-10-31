San Marino patria del ballo per tre giorni: ecco i Mondiali amatoriali Csit

San Marino balla al ritmo delle danze latino-americane, ma anche di quelle più aristocratiche, come valzer e tango, per tre giorni. Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Multieventi ospiterà per il secondo anno consecutivo i Campionati mondiali amatoriali di danza sportiva promossi dallo Cist.

La competizione ha portato sul Titano circa 1400 danzatori, 700 coppie provenienti da 40 Nazioni che si sfideranno per 23 titoli. Gli atleti in gara vanno dai giovanissimi di 12-13 anni agli over 70, ripartiti in varie categorie. Quella più competitiva, la adult master, conta atleti tra i 18 e i 35 anni che di amatoriale hanno solo il nome, perché ospita danzatori pluridecorati a livello professionistico: quindi, sulla pista allestita al Multieventi, ci sarà il meglio del meglio della danza mondiale.

Dieci i balli previsti, ripartiti in due categorie: gli standard, cioè le danze più classiche, aristocratiche e melodiche tipiche del 1800, come valzer inglese e viennese, quickstep, tango e slow fox, in cui il cavaliere indossa il frac e la dama un abito ricco di lustrini, e i latino-americani, cioè rumba, samba, cha cha cha, paso doble e jive, più moderne e informali. La prova più dura sarà la combinata 10 danze, una sorta di decathlon della danza sportiva, in cui le coppie si cimenteranno con tutti e 10 i balli contemplati dalla competizione, per contendersi il titolo mondiale.

Le gare andranno avanti dalle 9 alle 22 circa, dal venerdì alla domenica, e alle 19.50 di ciascuna giornata è prevista la sfilata delle bandiere in stile cerimonia olimpica. Sabato ci sarà la serata clou, quella dedicata ai balli latino-aermicani, con i migliori danzatori del mondo a scatenarsi in pista.







