San Marino terzo e nei play off

San Marino – Redipuglia interrotta al sesto inning per pioggia con i sammarinesi avanti per 6-2. Risultato omologato e partita vinta per il San Marino Baseball che a questo punto è ufficialmente nei play off. Considerando che il match che era in programma questa sera non avrebbe nessun valore di classifica, le due società potrebbero propendere per l'annullamento di Gara 2 con il rientro a casa dei friulani