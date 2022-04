San Marino, un evento annuale per Elly Mattiuzzo

“La Federazione Sammarinese Roller Sport, unitamente ai genitori e familiari di Elly, ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per realizzare un evento di pattinaggio con musica dal vivo, con cadenza annuale. Questi eventi hanno l’obiettivo di ricordare Elly oggi, domani e sempre”. “Elly Mattiuzzo - scrive da Rimini l’organizzatrice, Erica Borgagni - nasce a Milano il 16 Maggio 2003 e ci lascia il 4 Dicembre 2021 in un tragico incidente stradale. Campionessa italiana di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio, nel 2019 partecipa ai Mondiali junior in Svizzera”. “Trasferita a San Marino con la famiglia si unisce allo staff tecnico della Federazione Sammarinese Roller Sport insegnando con bontà, simpatia, affetto, disponibilità e diventando lei stessa atleta, introducendo la specialità di Artistico Inline a San Marino”. “Con i fondi ricavati - aggiunge Borgagni - verrà infine costruita una pista di pattinaggio che porterà il suo nome”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/aiutiamo-a-realizzare-il-sogno-di-elly