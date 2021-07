BASEBALL San Marino vince Gara 1 contro Macerata

San Marino vince Gara 1 contro Macerata.

Parte bene il penultimo weekend della Poule Scudetto per San Marino che batte in Gara 1 Macerata 5-2 in trasferta. Da segnalare le buone prove di Nicola Garbella (vincente) e Mazzocchi (salvezza), oltre a Tromp, il più prolifico tra i suoi, autore di un 2 su 4 con un triplo e un fuoricampo.

