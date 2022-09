San Marino si riporta in vantaggio nella Italian Baseball Series, conquistando la vittoria al “Nino Cavalli” per 10 a 4. I Campioni d'Italia hanno superato il Parmaclima in gara5 soprattutto con la potenza del suo line-up. I ragazzi di Doriano Bindi hanno messo insieme quindici valide (3/3 Pulzetti, 3/4 Lino, 3/5 Batista) e sei doppi sui lanciatori emiliani. Ora la finale scudetto torna sul Titano con gara 6 in programma sabato alle 20.30.