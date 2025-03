Sanremo Women, la prima edizione è di Lorena Wiebes

La prima Sanremo Women è della campionessa europea Lorena Wiebes. Sul traguardo della città ligure, la olandese del Team SD Worx - Protime ha battuto in volata Marianne Vos (Team Visma - Lease a Bike), Noemi Ruegg (EF Education - Oatly), Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma - Lease a Bike) e Demi Vollering (FDJ-Suez), vincendo la corsa che si è tornata a disputare anche al femminile dopo 20 anni, ma con la nuova denominazione, un percorso più lungo e per la prima volta equiparata alla classica monumento maschile. A 2 km dal traguardo è arrivato anche l'attacco di Elisa Longo Borghini, che ha provato a strappare con le altre per chiudere in solitaria, ma la campionessa del mondo Lotte Kopecky, compagna di squadra di Wiebes, ha tenuto il passo ed è riuscita a portare l'olandese in una posizione ottimale per guidare la volata.

"È difficile crederci ma ho vinto la Sanremo Women - ha dichiarato Wiebes nel post gara -. Sono molto grata alla squadra per l’ottimo lavoro svolto. C’erano diverse opzioni per il finale, ma mi sentivo molto bene sulla Cipressa. Anche sul Poggio ero tra le prime cinque al passaggio in cima. A quel punto sapevo che avrei corso per la vittoria. Elisa Longo Borghini ha attaccato con grande forza a 2 km dall’arrivo, ma sono rimasta fiduciosa perché conosco la forza di Lotte Kopecky. Mi ha portata in una posizione perfetta. Non volevo lanciare lo sprint troppo presto, ma è stato sufficiente per vincere. Questa vittoria ha un grande valore nella mia carriera. È davvero bello vincere qui. Ho fatto molte ricognizioni del percorso in quanto sono rimasta in Italia dopo la Strade Bianche. Ringrazio il team che ha puntato su di me".