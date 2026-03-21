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Sanremo Women, urlo Kopecky in volata

La seconda edizione della corsa va ancora al Team SD Worx - Protime, nel 2025 vincente con Wiebes. Battute Ruegg e Gasparrini

21 mar 2026
Foto: LaPresse
Foto: LaPresse

La Sanremo Women cambia padrona, ma non squadra: è di nuovo il Team SD Worx - Protime a trionfare in via Roma. Se un anno fa era stata Lorena Wiebes a imporsi nella prima edizione, questa volta il successo va a Lotte Kopecky, vincitrice allo sprint in un gruppetto di cinque atlete.

L’azione decisiva nasce sul Poggio, sotto alla spinta degli attacchi di Puck Pieterse. A rispondere sono, oltre a Kopecky, Noemi Ruegg e il duo UAE Team ADQ composto da Dominika Wlodarczyk ed Eleonora Gasparrini. Kopecky lancia la volata ai 200 metri e riesce a precedere Ruegg, che migliora di una posizione rispetto al 2025, e Gasparrini, brava a non far rimpiangere l’assenza della capitana Elisa Longo Borghini.





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