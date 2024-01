TENNIS Sarà ancora Sinner - Djokovic Jannik ha battuto Rublev e addesso è atteso dall'ennesimo confronto con il numero 1 al mondo

Sarà ancora Sinner - Djokovic.

Jannik Sinner è in semifinale degli Australian Open. Ai quarti, il numero uno del tennis azzurro ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, n.5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6, 6-3. Per un posto in finale, l'altoatesino affronterà Novak Djokovic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: