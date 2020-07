Sarà un Giro d'Italia Extraliscio La band romagnola firma la nuova sigla ufficiale della corsa rosa

Il Giro parla, anzi canta, romagnolo. Lo fa attraverso la sigla ufficiale che RCS Sport ha affidato agli Extraliscio. La band di Mirco Mariani, Moreno "il Biondo" e Mauro Ferrara firma GiraGiroGiraGi e si avvale della collaborazione di Gino De Crescenzo e la Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Una banda di paese stralunata suona per le strade anticipando l'arrivo della tappa e una voce esce dal megafono per annunciare il passaggio del primo corridore in fuga. Perché il Giro è una festa e al tempo del Covid, al massimo, si corre qualche mese dopo. Anche questa edizione 2020, la numero 103 vedrà la luce. Logo e sigla sono pronte, i protagonisti sono avvisati.



