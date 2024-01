SCI COPPA DEL MONDO Sarrazin fa il bis a Kitzbuhel

Stessa pista e quasi stesso podio, per lo meno stesso padrone. È Cyprien Sarrazin il re della velocità dopo essersi intestato ieri e oggi una storica doppietta sulla mitica Streif. E' la quarta vittoria stagionale per il velocista francese che da una dimostrazione di tecnica e classe in 1'52''96 pennellati dal primo all'ultimo respiro. Tutto nonostante una neve più dura e veloce del giorno prima. Podio frizzato, idem come sopra. Sul secondo gradino il solito Marco Odermatt, sceso subito prima che alla fine pagherà un ritardo di 9 centesimi. Due volte secondo e leadership nella classifica di specialità salva per 6 sei punti: sarà battaglia fino alla fine. Sorride l'Italia con lo squarcio d'azzurro di Dominik Paris, terzo e dalla stradina in giù sui tempi dei primi due. Ai piedi del podio si inserisce l'austriaco Babinsky, miglior risultato in carriera per lui, spingendo al quinto posto il connazionale Kriechmayr. L'altra Italia: c'è Mattia Casse undicesimo e Florian Schieder dodicesimo. Troppo falloso dopo l'exploit di ieri.

