VOLLEY FEMMINILE Scandicci e Busto Arsizio vincono e si giocheranno il quarto posto Battute Trentino e Novara.

Col 26° turno la stagione regolare in teoria sarebbe finita, serviranno i recuperi però per assegnare il quarto posto, l'ultimo che permette di saltare il primo turno playoff. Con Chieri ormai fuori dai giochi, restano in corsa Scandicci e Busto Arsizio, ieri arrivate rispettivamente alla quinta e alla nona vittoria consecutiva. Le toscane si riprendono la quarta piazza con un facile 3-0 su Trentino, asfaltata coi parziali di 25-15 25-18 e ancora 25-15. Alte percentuali in ricezione e una costruzione che esalta tutto l'attacco, queste le chiavi del successo di Scandicci: le top scorer sono Stysiak (14 punti) e Popovic, 11+3 muri.

3 anche le lunghezze di vantaggio delle toscane su Busto Arsizio, passata 3-1 sul campo di una Novara già certa del secondo posto e dunque meno affamata. Non che non ci sia stata battaglia, perché nei primi due set le piemontesi s'arrendono 23-25 e 22-25, per poi accorciare le distante imponendosi 25-19. Qui però si esauriscono, perché nel quarto Busto rischia il giusto e la chiude con un 17-25. Il colpo esterno è guidato da Gray (26 con 52% offensivo) e Mingardi (19), per Novara invece ce ne sono 16 di Bosetti, 15+3 muri di Washington e 14 di Herbots.

Ora, per decidere chi sarà la quarta, bisogna attendere i recuperi del weekend: sabato Busto Arsizio dovrà fare bottino pieno a Casalmaggiore per mantenere viva la sfida, nel caso, il giorno dopo, Scandicci dovrà fare almeno un punto contro Monza, seconda della classe.

