CICLISMO Scatta la Vuelta, l'ultima grande corsa a tappe

Comincia domani l'edizione 2021 della Vuelta di Spagna. Una corsa con tante salite, ma poca altura e con pochi chilometri a cronometro. Come ogni anno è la terza delle grandi corse a tappe, che dopo Giro e Tour chiude il trittico delle manifestazioni storiche. E' la prova di appello per chi ha fallito Giro e Tour e soprattutto anche la prova generale del Campionato del Mondo. La corsa prende il via domani e si conclude il 5 settembre.

