Scheib vince il Gigante inaugurale, Goggia cade ed è fuori

di Roberto Chiesa
25 ott 2025
Scheib vince il Gigante inaugurale, Goggia cade ed è fuori

Le nevi di casa regalano a Julia Scheib il primo successo in carriera. L'austriaca a Solden conquista il Gigante d'apertura della stagione di Coppa del Mondo. Vince dunque sul pendio dove si allena fin da ragazzina e vince prima dominando la manche di apertura, poi difendendosi nella seconda senza prendere rischi. Alle sue spalle Paula Moltzan, seconda l'americana davanti alla svizzera Lara Gut Behrami che, penalizzata da un errore nella prima, ha recuperato disegnando le linee della seconda manche. Destini e morali opposti per le due più attese. Mikaela Shiffrin è rientrata nel circo bianco issandosi da subito ai piedi del podio. Quarto posto per lei che prenota la carta da protagonista in questa stagione peraltro olimpica. Un erroraccio invece ha messo fuori causa Sofia Goggia, uscita del corso della prima manche a causa di una caduta fortunatamente senza conseguenze. La sola Asja Zenere tra le azzurre ha avuto accesso alla secondo manche chiude diciassettesima. Il Circo Bianco torna sabato 15 novembre con lo slalom speciale finlandese sulle nevi di Levi.  

