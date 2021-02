MONDIALI CORTINA Schwarz beffa Pinturault e fa sua la combinata L'austriaco tiene nel SuperG e nello slalom, sua specialità, la spunta di 4 centesimi per il suo primo oro iridato.

Slalom batte SuperG nella Combinata di Cortina e così il podio in questione si compone di due prime volte mondiali. C'è il primo oro iridato di Marco Schwarz, capolista di Coppa del Mondo nella specialità dei paletti e vincente per appena 4 centesimi sul campione in carica Alexis Pinturault, già terzo proprio nel SuperG di qualche giorno prima. Poi, con 1” 12 di ritardo, c'è il bronzo di Loic Meillard, e qui si parla di prima medaglia iridata in carriera. Niente primo podio invece per l'Italia: 6° Riccardo Tonetti, mentre Christof Innerhofer stecca nel suo SuperG e con lo slalom riesce sono a rosicchiare un 14° posto. Va peggio all'esordiente Giovanni Franzoni, che tra i paletti sbaglia alla prima porta ed è 23° e ultimo.

Il SuperG si chiude col colpaccio di James Crawford, pettorale 32 e capace di beffare il favoritissimo Pinturault per 8 centesimi. A 30 e 32 centesimi ci sono il razzo Kriechmayr e Mayer, ma i piazzamenti che contano davvero sono quelli successivi: Schwarz, Meillard e Aerni, tutta gente forte sul tracciato tecnico ma rimasta in scia anche nella prova per velocisti. Al secondo cancelletto, Schwarz si presenta con 32 centesimi di distacco da Pinturault e col chiaro intento di far valere i suoi gradi in specialità: partito all'attacco, l'austriaco ci mette una trentina di secondi a colmare il disavanzo, per poi completare il sorpasso nelle ultime sei porte: al fotofinish è oro, il primo iridato dopo l'argento e i due bronzi (uno dei quali proprio in combinata) conquistati a Aare 2019.

