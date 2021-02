NON FU DOPING Schwazer, il Gip di Bolzano dispone l'archiviazione: "Non ha commesso il fatto" Secondo il giudice è accertato, con alto grado di probabilità, che i campioni di urina siano stati alterati.

Schwazer, il Gip di Bolzano dispone l'archiviazione: "Non ha commesso il fatto".

Importante vittoria per l'ex atleta azzurro Alex Schwazer: il Gip di Bolzano ha disposto l'archiviazione, per non aver commesso il fatto, del procedimento penale a suo carico per la presunta positività al doping del gennaio 2016, che gli costò 8 anni di squalifica e, di conseguenza, lo estromise dai Giochi di Rio. Il giudice "ritiene accertato con alto grado di credibilità che i campioni di urina siano stati alterati allo scopo di ottenere squalifica e discredito dell'atleta e del suo allenatore Sandro Donati" e sottolinea in modo duro l'ostruzionismo dell'agenzia antidoping mondiale (Wada) e della Federazione mondiale di atletica: “Hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall’esterno fino al punto di produrre dichiarazioni false”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: