COPPA DEL MONDO Sci: ancora un podio per la Brignone 3° in superG, vittoria per Gut-Behrami

Federica Brignoone è ancora sul podio, questa volta sul terzo gradino a Crans Montana per il superG di Coppa del Mondo.

Ha invece vinto la svizzera Lara Gut-Behrami davanti alla austriaca Tamara Tippler. Per l'Italia ci sono poi Francesca Marsaglia quarta, mentre Marta Bassino ha chiuso in 8° posizione. Fuori alla penultima porta sono invece finite Sofia Goggia ed Elena Curtoni, atterrate male sul salto a ridosso del traguardo.



