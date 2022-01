SCI Sci: cancellati slalom, troppo caldo sulle Alpi

La gara di coppa del mondo di Sljeme, a Zagabria, è stata cancellata su una pista compromessa, nonostante le temperature un po' più fredde della notte, rispetto a quelle registrate mercoledì: gli organizzatori hanno tentato di far disputare lo slalom, che però è stato interrotto ripetutamente. Dopo la discesa di 19 atleti, la giuria Fis ha deciso di mettere fine alla giornata, cancellando anche la gara odierna. Ora il circus si sposta ad Adelboden per un gigante e uno slalom tra sabato e domenica. Cancellato anche lo slalom donne di Flachau, in programma per la sera dell'11 gennaio. Motivo: troppo caldo sulle Alpi.

