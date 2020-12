Sci: cancellato il gigante femminile di Semmering. Una beffa per Vlhova e Bassino

Marta Bassino aveva già stuzzicato l'appetito. Una prima manche quasi perfetta chiusa in 1.02.37 e una seconda nella quale sapeva di dover recuperare 22 centesimi alla solita avversaria: la Slovacca Petra Vlhova capace di scendere in 1.02.15. Più indietro Federica Brignone, ottava al termine della prima, ma con un ritardo troppo alto da poter pensare di assottigliare + 1.71. Podio della prima con Vlhova al comando con + 22 su Bassino, + 25 su Michelle Gisin e 59 su Mikaela Shiffrin. Sarebbe stata una seconda manche tutta da vedere con queste 4 grandi protagoniste distanziate di 59 centesimi di secondo. Nulla. Dopo aver provato a salvare il salvabile con rinvii in successione, il vento ha divelto tutto quanto era nei pressi della pista. Volano barriere di protezione, tribune, ballano le cabine di risalita, folate violentissime anche nel tratto conclusivo della “panoramica” impossibile gareggiare in queste condizioni. Alle 13.30 è arrivato il definitivo stop. Una vera beffa per le battistrada un sollievo per tutte le altre. dopo una prima ipotesi di disputare la seconda manche domattina, prima dello slalom programmato per il pomeriggio. Il gigante non verrà recuperato nella località austriaca e dovrà essere riprogrammato in calendario.