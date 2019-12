Sci: cdm donne; a Lienz nuovo trionfo in slalom per Shiffrin. Nel fondo Pellegrino secondo

Sedicesima vittoria di fila in speciale, Brignone tredicesima. Vittoria n° 64 in carriera e 43/a in slalom speciale per la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che a Lienz ha vinto l'ultima gara del 2019 di coppa del mondo femminile, bissando il successo ottenuto in gigante. Con il tempo di 1.48.89 ha preceduto la slovacca Petra Vlhova (1.49.50) e la svizzera Michelle Gisin (1.50.61). Il successo è l'ennesima testimonianza di una supremazia totale in slalom: delle ultime 23 gare di speciale in coppa del mondo l'americana ne ha vinte 19 e le ultime 16 consecutive Solo la slovacca Vlhova, è in grado di impensierirla. Per l'Italia in classifica - con un risultato dignitoso ma ancora una volta neppure paragonabile con quelli conquistati dalle azzurre nelle altre discipline - ci sono Federica Brignone, 13^ (1.51.95), la valtellinese Irene Curtoni, 14sima (1.52.20), e la giovane friulana Lara Della Mea, 24^ (1.53.51). Eliminate nella prima manche Martina Peterlini, Marta Rossetti, Roberta Midali e Anita Gulli. Qualche giorno di riposo ora per Capodanno anche per il circo bianco. La prossima tappa delle ragazze sarà in Croazia, a Zagabria, sabato 4 gennaio per uno slalom speciale.

Stessa gara il 5 per i maschi. Secondo posto per Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera andata in scena a Lenzerheide (Svizzera), prova valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. L’azzurro ha provato a spingere oltre alle sue ottime possibilità per tenere testa al cannibale norvegese Johannes Klaebo, capace di completare l'undicesimo successo nello sprint. Il vichingo, ad oggi, è inarrivabile per chiunque, e non si può fare altro che lottare per la piazza d’onore. Ottavo podio di Federico Pellegrino nel Tour de Ski, il Campione del Mondo 2017 ha conquistato il 33° podio in carriera in Coppa del Mondo ed è ancora secondo dopo quanto successo a Planica, stessa formula, prima di Natale. Il 29enne si trova all’undicesimo posto della classifica generale guidata proprio da Klaebo con 32 secondi di vantaggio sul russo Alexander Bolshunov e sullo svedese Johan Haeggstroem, 33 sul norvegese Paal Golberg. Gli altri azzurri al via, si sono fermati ai quarti di finale. Lo stesso traguardo raggiunto tra le donne da Greta Laurent, l'unica a qualificarsi per le fasi ad eliminazione diretta nella prova vinta dalla slovena Anamarija Lampic davanti alla norvegese Maiken Falla e alla russa Natalia Nepryaeva.