COMBINATA CDM Sci Combinata Coppa del Mondo: a Wengen in Svizzera trionfa Mayer Quarto Tonetti, dodicesimo Paris

Sci Combinata Coppa del Mondo: a Wengen in Svizzera trionfa Mayer.

Cominciamo dal podio: Matthias Mayer vince la combinata dimostrando di essere in grado di fare la differenza anche in slalom per un discesista del suo calibro una bella novità. L'austriaco è riuscito anche a respingere l'attacco del francese Alexis Pinturault finito alle sue spalle per un battito di ciglia. Il francese sorride perchè il secondo posto in combinata di Wengen gli vale la momentanea leadership nella generale di Coppa del Mondo con due punti in più rispetto a Kristoffersen. Gradino più basso del podio per l'altro transalpino Victor Muffat – Jeandet. Solo rimpianti per Riccardo Tonetti: l'azzurro, dopo una manche di discesa magistrale, sbaglia un po' troppo nello slalom e si gioca la vittoria. Il tempo non gli basta neanche per restare sul podio. Termina dodicesimo Dominik Paris che comunque prende punti importanti: l'azzurro infatti nella generale è quarto. Vanno a punti anche altri due italiani: Alexander Prast, ventottesimo, e Florian Scheider, trentesimo. Il week-end di Wengen però è solamente all'inizio visto che domani si disputa l'attesissima discesa libera con inizio alle 12:30.



I più letti della settimana: