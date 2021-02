SCI ALPINO Sci, Coppa del Mondo: Paris trionfa a Garmisch

Alla vigilia dei Mondiali di Cortina, Dominik Paris si fa trovare pronto. L'azzurro, dopo il terzo posto a Kitzbuhel, domina e trionfa nella discesa di Garmisch (1:33.81) davanti a Feuz (+0.37) e Mayer (+0.40). E' la prima vittoria in carriera per Paris sulla pista tedesca, una delle classiche dello sci alpino e delle più impegnative. Ottima anche la prestazione di Innerhofer, 5° a 72 centesimi dal connazionale.

Per il 31enne di Merano è il ritorno alla vittoria dopo 13 mesi di astinenza, l'ultima risaliva a dicembre 2019 a Bormio. Diciannovesimo successo in Coppa del Mondo, il 15° in discesa: Paris raggiunge Heinzer e Maier al quarto posto della speciale classifica tra i più vincenti della specialità.

