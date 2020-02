Sci: Corinne Suter vince il superG di Garmisch, Brignone quinta Brutta caduta per Sofia Goggia, braccio fratturato e stagione finita

Sci: Corinne Suter vince il superG di Garmisch, Brignone quinta.

Il superG di coppa del mondo di Garmisch e' stato vinto da Corinne Suter in 1.19.46. Seconda Nicole Schmidhofer in 1.19.89 e terza Wendy Holdener in 1.20.16 . Miglior azzurra e' stata Federica Brignone, quinta in 1.20.36.

La gara ha subito alcune interruzioni per le cadute dell'azzurra Sofia Goggia e della tedesca Veronika Rebensburg. L'azzurra ha riportato la frattura scomposta e verrà operata direttamente a Garmisch. Per Sofia la stagione è finita.



I più letti della settimana: