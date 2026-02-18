Sci di fondo, Italia di bronzo anche nella sprint a squadre

L'Italia dello sci di fondo è ancora sul podio, di nuovo con una gara di squadra e di nuovo al maschile: Elia Barp e Federico Pellegrino si prendono il bronzo anche nella gara a sprint di coppie. Davanti a tutti, neanche a dirlo, c'è sempre la Norvegia con i fenomeni Hedegart e Klaebo, al secondo posto gli sono gli Stati Uniti di Ogden e Schumacher.

Una finale equilibratissima fino all'ultimo cambio, con gli scandinavi a fare il ritmo per tutte le frazioni, ma il gruppo costantemente a contatto. Poi, ecco lo strappo di Klaebo, che scappa. Alle sue spalle, gli Stati Uniti hanno provato a restare in scia, ma il norvegese ha preso il largo sull'ultima pendenza, per arrivare in trionfo al traguardo. Pellegrino, con il solito scatto da fuoriclasse, ha messo però sufficiente distanza tra sé e il resto del gruppo e così il podio si è delineato.

Per lui è la quarta medaglia olimpica della carriera, per Barp la seconda (entrambe arrivate in Val di Fiemme), per l'Italia è la 25^ dell'Olimpiade di Milano Cortina.









