COPPA DEL MONDO Sci: epica Goggia, vince la discesa con la mano fratturata Infortunatasi venerdì - dopo l'argento dietro Curtoni - e operata in serata, l'azzurra batte Stuhec e Weidle e centra il suo 20° successo in carriera.

Sci: epica Goggia, vince la discesa con la mano fratturata.

Prova epica di Sofia Goggia che vince la discesa di St. Moritz di Coppa del Mondo nonostante una mano fratturata. L'azzurra si era infortunata nella discesa di venerdì, chiusa al 2° posto dietro Curtoni, ed era stata operata già in serata, in modo da poter partecipare alla gara odierna. Battute Stuhec e Weidle per quello che è il suo 20° successo in carriera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: