SCI - COPPA DEL MONDO Sci: Federica Brignone vince il superG di St.Moritz

Annusato ieri col secondo posto della Goggia, il trionfo azzurro si celebra oggi a St Moritz nel secondo SuperG. A pennellare la gara perfetta è Federica Brignone che in 57''81 completa il suo capolavoro. E non è tutto. Perché appena 11 centesimi in più ce li mette Elena Curtoni per una doppietta da sballo. Ma il successo della Brignone porta di diritto la valdostana nella hall of fame. Vittoria numero 17, una in più di una certa Deborah Compagnoni. Terza l'americana Shiffrin e quarta la neozelandese Robinson. Sono due ospiti ad un party tutto italiano. Perché la valanga rosa è valanga per davvero. Sesta Sofia Goggia e visti i precedenti vien da dire, sottovoce, solo sesta. Ottava Marta Bassino, nona Francesca Marsaglia, quindicesima Nicol Delago. Sono 6 le italiane nelle prime 15 per una squadra, quella della velocità, che non ha rivali al mondo. Da segnalare la caduta della regina di ieri e beniamina di casa Lara Gut. Caduta senza conseguenze fisiche. Le premesse delle ragazze per i Giochi Invernali sono le migliori, ora tocca agli uomini battere un colpo.

