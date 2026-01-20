CDM DISCESA Sci: Franzoni il più veloce in prova anche sulla Streif A Kitzbuehel secondo tempo per Innerhofer, 6/o Casse, i big si risparmiano

Continua a stupire l'azzurro Giovanni Franzoni dopo il favoloso fine settimana di Wengen, con una vittoria e un terzo posto seguiti alle prove cronometrate da leader. Franzoni ha infatti segnato il miglior tempo in 1.52.37 anche nella prima prova in vista della discesa di Kitzbuehel, sulla prestigiosa e terribile pista Streif. Secondo tempo poi per il veterano azzurro Christof Innerhofer in 1.52.98 e a caccia di un posto in squadra alle Olimpiadi. Terzo per il francese Maxence Muzaton n 1.53.26 Buona prova anche per Mattia Casse, 6/o in 1.53.44 mentre tutti i migliori, a partire dallo svizzero Marco Odermatt sino all'azzurro Dominik Paris, che sulla Streif ha vinto a ripetizione, si sono limitati a studiare il tracciato. Il programma austriaco prevede altri due giorni di prove con poi venerdì la gara di superG, sabato la discesa e domenica lo slalom speciale.



