SCI ALPINO Sci, Kitzbuhel: Kilde re della "Streif". Male Dominik Paris Il norvegese trionfa nella prima discesa libera di Kitzbuhel. Delude Paris - 27° - che perde anche il pettorale rosso di leader della classifica. Sul podio due francesi: il 41enne Clarey e la "favola" Giezendanner, partito con il pettorale numero 43.

Il nome di Aleksander Kilde rimarrà per sempre impresso nella storia dello sci dopo aver “domato” e dominato sulla mitica Streif. La prima delle due discese libere di Kitzbuhel va al norvegese che approfitta della partenza abbassata – a causa del vento – per entrare di diritto tra i grandi della velocità. Kilde vola soprattutto nei primi settori per poi gestire nel finale e portarsi a casa la sesta vittoria stagionale, unico a vincere più di una volta in discesa in questa Coppa del Mondo. Lo scandinavo si prende – meritatamente – la testa nella classifica di specialità, complice la giornata no di Dominik Paris che chiude addirittura 27° ad oltre due secondi di distacco. Il migliore degli azzurri è Matteo Marsaglia, 12°.

Sul podio - con Kilde - due belle storie di sport, entrambi francesi: il primo è Johan Clarey che, a 41 anni suonati, è l'unico a stare sotto al mezzo secondo di ritardo portandosi a casa un gran secondo posto. Fa ancora meglio, forse, Blaise Giezendanner che – partito col pettorale numero 43 – fa la "gara della vita" e trova la sua prima medaglia in carriera. A discapito del beniamino di casa Matthias Mayer 4°, ora a 40 punti in classifica da Kilde. E dopo 5 anni non c'è un austriaco sul podio. Curiosità: anche nel 2017 – ultima volta che è capitato – c'erano due sciatori transalpini tra i primi 3. Per gli italiani la possibilità di riscatto è dietro l'angolo: domenica si torna sulla Streif per la seconda discesa libera.



