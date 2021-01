COPPA DEL MONDO Sci: la Bassino domina il gigante di Kranjska Gora

Sci: la Bassino domina il gigante di Kranjska Gora.

Marta Bassino ha vinto, lo slalom gigante di Kranjska Gora. Il successo della Bassino permette all'Italia di toccare quota 97 successi nella storia dello sci alpino femminile. Per l'azzurra è la quarta vittoria in carriera, la terza stagionale. E' leader della classifica di gigante. Seconda la francese Tessa Worley e terza la svizzera Michelle Gisin.

