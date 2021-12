SCI ALPINO Sci, Lienz: Worley trionfa, Brignone 4ª dopo una super rimonta La francese vince il gigante di Lienz, in Austria, davanti a Vlhova e Hector. Risalgono la classifica dopo una brutta prima manche le sciatrici azzurre: Brignone quarta, Bassino sesta, Goggia dodicesima.

Dopo aver dominato la prima manche, Tessa Worley amministra nella seconda e trionfa nello slalom gigante di Lienz, in Austria. Per la francese, campionessa del mondo di specialità nel 2017 a St.Moritz, è la quindicesima vittoria in carriera: l'ultima risaliva all'anno scorso con il successo di Kronplatz. Worley chiude con 30 centesimi di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova – che recupera due posizioni e termina al secondo posto – e 38 sulla svedese Sara Hector che, dopo Courchevel, conferma il buon momento di forma ed è ancora una volta a podio.

Ai piedi, invece, una grande Federica Brignone a cui non basta una super rimonta nella seconda manche: 8 le posizioni recuperate dall'azzurra e quarto posto finale a 64 centesimi da Worley. Risalgono la classifica anche Marta Bassino, sesta a 1.10, e Sofia Goggia, dodicesima a 1.72. Assente, a Lienz, Mikaela Shiffrin positiva al Covid: la statunitense resta comunque in vetta alla Coppa del Mondo con 750 punti, 93 in più della stessa Goggia.

