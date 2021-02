SCI MONDIALI DI CORTINA Sci Mondiali Cortina Lara Gut Berhami si laurea campionessa del mondo in Super G La ticinese corona una stagione da dominatrice battendo la connazionale Corinne Suter e una Mikaela Shiffrin . Brignone e Bassino decima e undicesima.

Sci Mondiali Cortina Lara Gut Berhami si laurea campionessa del mondo in Super G.

Sci Mondiali Cortina Lara Gut Berhami si laurea campionessa del mondo in Super G. La ticinese corona una stagione da dominatrice battendo la connazionale Corinne Suter e una Mikaela Shiffrin splendida, ma che perde l'oro con un grave errore dopo il Rumerlo. Brignone e Bassino decima e undicesima. L'Olympia delle Tofane diventa rosso crociato. 1'25'51 il tempo che vale la laurea e non poteva che essere Lara Gut-Behrami a regalare alla Svizzera il titolo mondiale di super-g, aprendo la rassegna iridata di Cortina rispettando, così, tutti i pronostici della vigilia.[Banner_Google_ADS]

Vincitrice delle ultime quattro gare di Coppa del Mondo, la fuoriclasse ticinese è solida, quasi perfetta e si prende il primo oro in un grande evento, dopo cinque medaglie mondiali e una olimpica, con enorme merito. Tofane rosso crociato perchè in Super G, la Svizzera fa prima e seconda. Della prima abbiamo già detto, la seconda a 34” dalla Gut è Corinne Suter la quale bissa il podio già ottenuto ad Are in Svezia nel 2019 terza dietro Sofia Goggia e l'americana Mikaela Shiffrin. La statunitense sembrava orientata a bissare il titolo con 36” di vantaggio fino all'ultimo intermedio poi un errore dopo il Rumerlo la fa scivolare dal primo, al terzo gradino del podio.

E l'assenza di Sofia Goggia si è fatta sentire oltremodo, le colleghe non sono riuscite a non farla rimpiangere con Federica Brignone solo decima ad 1 secondo e 09 da Gut Behrami e Marta Bassino subito dietro di lei undicesima. Lontane Elana Curtoni 18esima, e Francesca Marsaglia 23esima.[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: