COPPPA DEL MONDO Sci: Odermatt vince il gigante di Val d'Isere, De Aliprandini quarto

Terzo successo stagionale e settimo in carriera per lo svizzero Marco Odermatt che in 2.12.31 ha vinto lo slalom gigante di Val d'Isere. Dietro di lui il francese Alexis Pinturault in 2.12.90 e l'austriaco Manuel Feller in 2.13.55.

Miglior azzurro è stato ancora una volta il trentino Luca de Aliprandini con un ottimo quarto tempo in 2.13.62, miglior risultato in coppa per l'argento mondiale di Cortina. Per l'Italia ci sono poi - fuori Riccardo Tonetti che era 13/o dopo la prima manche - Giovanni Borsotti 18/o in 2.15.09 e Alex Hofer 21/o in 2.15.73.

