Sci Paralimpico, Finali Coppa del Mondo: tre podi azzurri a Sella Nevea

Dieci tappe in giro per il mondo: il via a Sankt Moritz a dicembre, oltre ad un passaggio anche per Cortina d'Ampezzo. La stagione dello sci paralimpico si chiude con le finali di Sella Nevea, sempre in Italia. Tutte le gare si sono disputate in Friuli Venezia Giulia dopo la rinuncia della Slovenia a Kranjska Gora, a causa dell'impraticabilità delle piste. L'aria di casa ha sorriso agli azzurri, capaci di portare a casa 3 podi nelle prime giornate, tra discesa libera e slalom gigante.

Nella categoria “Vision Impaired” femminile è arrivato il secondo posto di Martina Vozza assieme alla guida Ylenia Sabidussi. Dopo aver recuperato una posizione rispetto alla manche d'apertura, la sciatrice di Monfalcone ha chiuso solo alle spalle dell'austriaca Veronika Aigner. Argento comunque prestigioso per Vozza così come i due bronzi conquistati da Renè De Silvestro e Federico Pellizzari nel maschile. Il primo, impegnato nella categoria Sitting, resta leader di Coppa del Mondo grazie al terzo posto dietro ai rappresentanti di Olanda e Norvegia. Il secondo, classe 2000 e di scena nello Standing, si è dovuto arrendere solo al francese Bauchet e allo svizzero Cuche.

