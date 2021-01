PANDEMIA Sci: pericolo covid, la Fis sospende le trasferte degli atleti a Wengen

Colpa di scena in vista delle gare di Coppa del Mondo di Wengen: a causa degli alti numeri di infezione da coronavirus, la Federazione Italiana Sporti Invernali questa mattina ha fatto rinviare la partenza agli atleti. Ieri pomeriggio gli organizzatori e le autorità sanitarie elvetiche avevano assicurato lo svolgimento delle gare, di questo fine settimana, in completa sicurezza. Oggi il dietro front a causa dell'alto numero di infetti. La notizia dello stop momentaneo in attesa di ulteriori verifiche è stata confermata dall'allenatore dei velocisti azzurri Alberto Ghidoni.

