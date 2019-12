Sci: Pinturault vince combinata Bormio,slalom tradisce Paris

Il francese Alexis Pinturault si è confermato il miglior combinatista del mondo vincendo anche la combinata di Bormio, ultima gara 2019 di cdm. Per lui, a 28 anni, è la 26/a vittoria in carriera, ottenuta col tempo totale di 2.32.56. Secondo il norvegese Aleksander Kilde (2.33.07) e terzo lo svizzero Loic Meillard (2.33.12).

Miglior azzurro è il bolzanino Riccardo Tonetti, 17/o dopo il superG e quarto alla fine in 2.34.43. Gara sfortunata per Dominik Paris, che era secondo a tre centesimi da Kilde dopo la prova veloce ma poi due errori in speciale lo hanno relegato oltre il ventesimo posto. L'altoaatesino ha così dovuto comunque cedere a Kilde il primato in classifica generale conquistato ieri.

Un posto tra i cinque migliori, se non meglio, sarebbe stato sicuramente alla portata di Paris dopo l'exploit in Superg. Ma poi Domme ha sbagliato finendo lungo, con errore ripetuto poco dopo. Paris ha portato comunque a termine la gara seppure in forte ritardo: ha chiuso pertanto indietro, in 2.38.37, tra gli applausi dei tantissimi tifosi dopo al sua ennesima doppietta sulla Stelvio.