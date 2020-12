Sci, Slalom Donne: la Gisin interrompe il dominio Vlhova – Shiffrin

C'è qualcosa di decisamente nuovo a Semmering. Sul gradino più alto del podio in slalom sale la Svizzera, non succedeva dal 2002, ma non solo, pensate che dal 11 marzo 2017 in questa disciplina non c'era posto per nessun'altra che non si chiamasse Petra Vlova o Mikaela Shiffrin. Ecco perchè Michelle Gisin oltre a vincere il suo primo slalom di Coppa del Mondo in carriera ha scritto una storia nuova. Sotto i riflettori della pista “Panorama” l’elvetica ha chiuso con il tempo complessivo di 1:42.05 (51.11 e 50.94) distanziando di 11 centesimi l’austriaca Katharina Liensberger, che pensava ormai di avere il successo in tasca, terzo posto per la Shiffrin a 57. La statunitense, dopo aver chiuso al comando la prima metà di gara, pasticcia un po’ troppo nella seconda e si deve accontentare del podio numero 99 in carriera. Dopo due vittorie su due nei precedenti slalom di questa annata, Petra Vlhova si ferma in quarta posizione. La slovacca si mangia le mani per una prima manche sotto le attese e nella seconda lo spingere a tutta non è bastato. Quinta posizione per la svizzera Wendy Holdener . Le italiane undicesima Marta Rossetti al miglior risultato della carriera dopo aver risalito ben 15 gradini nella seconda manche. Federica Brignone non va oltre la sedicesima posizione Chiude ventiquattresima, infine, Irene Curtoni. Prossimo appuntamento il 3 gennaio a Zagabria con il punto interrogativo però a causa del terremoto che ha colpito violentemente la Croazia.