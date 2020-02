Sci: Sofia Goggia operata con successo

Sci: Sofia Goggia operata con successo.

Dopo la caduta di ieri Sofia è stata subito portata in sala operatoria all'ospedale di Partenkirchen, l’intervento è andato bene, i tempi di recupero sono stimati in sei settimane. Quindi stagione finita per lei. “Una caduta che non ci voleva, ma ho passato situazioni peggiori. Lavorerò sin dai prossimi giorni per recuperare nel migliore dei modi“. Cosi ha commentato l'incidente una combattiva e determinata Sofia Goggia





