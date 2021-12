COPPPA DEL MONDO Sci: Sofia Goggia seconda nel Super G a St. Moritz. Vince Lara Gut-Behrami

Sofia Goggia non ha vinto il primo superG di St.Moritz ma ha fatto comunque una grandissima gara chiudendo al secondo posto in 1.20.00. Il successo e' a andato alla campionessa locale Lara Gut-Behrami in 1.19.82, 33/a vittoria in carriera. Terza e ben distaccata la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.21.00.

E' stata anche in questa gara una grande Italia jet sulla difficile pista Corviglia, con i suoi grandi dossi su cui sono sistemate porte cieche per cui bisogna memorizzare bene la successiva direzione, con un bel pacchetto di atlete tra le migliori: Elena Curtoni 6°, Federica Brignone 8° e Marta Bassino 9°.

