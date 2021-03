SCI COPPA DEL MONDO Sci: Vlhova e Pinturault sul tetto del mondo Slovacca portata al successo dal tecnico italiano Livio Magoni. Pinturault è il terzo francese della storia a vincere la Coppa di Cristallo

La slovacca Petra Vlhova, prima atleta del suo Paese, ha vinto la coppa del mondo 2021 di sci alpino donne con una gara di anticipo sulla fine della stagione, grazie al sesto posto nell'ultimo slalom stagionale a Lenzerheide. La gara è stata vinta dalla austriaca Katharina Liensberger, in 1.49.77, che ha conquistato anche la coppa di disciplina, dopo i due ori mondiali. Sul podio sono salite Mikaela Shiffrin (1.51.01) e l'elvetica Michelle Gisin (1.51.72). Per l'Italia - squalificata per inforcata nella seconda manche Irene Curtoni, a 35 anni nell'ultimo slalom della sua carriera con due podi ottenuti - in classifica ci sono Federica Brignone 17/a e l'esordiente Sophie Mathiou 19/a. L'Italia c'è comunque nel successo della Vlhova, grazie all'allenatore bergamasco Livio Magoni.

Gigante trionfale a Lenzerheide per il francese Alexis PInturault nel giorno del suo 30/o compleanno. Alexis ha infatti vinto tutto e non solo l'ultimo gigante stagionale con il tempo di 2.15.75 davanti al croato Filip Zubcic e all'altro francese Mathieu Faivre in 2.15.95. Pinturault ha vinto infatti anche, 19 anni dopo Frederic Covili, la coppa di gigante ma soprattutto la coppa del mondo. E' il terzo francese a riuscirci dopo il leggendario Jean Claude Killy (1967 e 1968) e Luc Alphand nel 1997. Lo svizzero Marco Odermatt, unico suo rivale, ha chiuso in questo gigante solo 11/o. Per l'Italia il migliore, con una bella gara tutta all'attacco, è stato Luca De Aliprandini 5/o in 2.16.39. Poi in classifica c'è anche Giovanni Borsotti 14/o in 2.17.35, ma con la soddisfazione di aver fatto il secondo miglior tempo della seconda manche

