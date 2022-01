SCI Sci, Wengen: Kriechmayer re della discesa, Paris 3° L'austriaco trionfa nella discesa libera di Wengen, la più lunga di tutta la Coppa del Mondo. Battuti Feuz (34/100) e Dominik Paris (44/100) con l'azzurro che torna primo nella classifica di specialità. Nella generale c'è ancora Odermatt (4°) in testa.

A Wengen è festa austriaca grazie a Vincent Kriechmayr. Il campione iridato in discesa a Cortina trionfa anche sulla pista più lunga della Coppa del Mondo, la temibilissima Lauberhorn. Oltre 4km completati da Kriechmayr in 2'26''09. Successo che porterà con sé delle polemiche: l'austriaco, infatti, è partito senza aver disputato le prove perché reduce dalla positività al Covid con la Fis che gli ha organizzato una prova personalizzata per permettergli di prendere parte alla gara. Poco cambia, però: Kriechmayr è stato il più veloce battendo pure il beniamino di casa Feuz. Lo svizzero ha pagato soprattutto un errore negli ultimi metri portandosi comunque a casa il secondo posto a 34 centesimi dal leader. Errori – nella prima parte – anche per Dominik Paris, su un tracciato a lui non proprio congeniale: la straordinaria rimonta nel finale, però, ha permesso a “Domme” di salire comunque sul podio – 44 i centesimi di distacco – e tornare in testa alla classifica di specialità con 316 punti.

Deludono le aspettative i due grandi favoriti: meno Marco Odermatt, quarto e ancora davanti a tutti nella generale, più Aleksander Kilde solo settimo ed ora distante 390 punti. Wengen che ha anche salutato il “grande” Carlo Janka, all'ultima gara in carriera: il 35enne svizzero si ritira dopo aver conquistato un mondiale a Val-d'Isere, un oro alle Olimpiadi di Vancouver nel 2010 ed una Coppa del Mondo nello stesso anno.

