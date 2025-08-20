Sebastien Mazza porta la bandiera di San Marino sul tetto d’Europa “Un’esperienza unica – ha raccontato – che resterà nel cuore e che considero un modo per rappresentare San Marino anche fuori dal campo di rugby”

Dal campo da rugby alle vette alpine: il giovane rugbista sammarinese Sebastien Mazza, già noto per aver vestito la maglia della Nazionale ai recenti Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, ha compiuto un’impresa dal forte valore simbolico. Lo scorso 16 agosto è salito in cima al Monte Bianco (4.809 metri) portando con sé la bandiera di San Marino, che ha dispiegato sulla vetta in onore dei suoi antenati e di tutti i concittadini.

Mazza ha affrontato l’ascesa insieme a tre compagni di avventura, tra cui una guida alpina. La spedizione è partita venerdì 15 agosto dalla località sciistica di Les Houches (1.800 m). Dopo circa sei ore di marcia il gruppo ha raggiunto il rifugio del Goûter (3.825 m), punto di partenza classico per l’attacco finale alla vetta. Alle 2 di notte del giorno successivo, i quattro hanno iniziato la scalata verso il “tetto d’Europa”, completata in circa tre ore e mezza, in condizioni insolitamente favorevoli. La discesa è avvenuta lungo lo stesso itinerario, riportando Mazza e i suoi compagni al punto di partenza.



“Un’esperienza unica – ha raccontato – che resterà nel cuore e che considero un modo per rappresentare San Marino anche fuori dal campo da gioco”. Per il rugbista, che milita in categoria semi-professionistica con il club di Rugby di Rumilly, in Francia, e lavora part-time come tecnico in uno studio di progettazione, la scalata è stata anche un’intensa sessione di allenamento in vista dell’inizio del campionato nazionale di Seconda Divisione, previsto per il 7 settembre.





