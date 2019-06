Seconda sconfitta interna consecutiva per il San Marino Baseball

Dopo il ko in gara 2 con Parma, arriva un altro stop nella prima partita del week-end contro il Nettuno. Con tre fuoricampo il Nettuno, vince gara 1 sul diamante di Serravalle e consolida il secondo posto in classifica. Va detto che la squadra di Mario Chiarini è stata costretta ha rinunciare al lanciatore partente Quevedo ed anche a Romero, per problemi fisici. I nettunesi controllano la partita sin dall’inizio con il fuoricampo da due punti alla prima ripresa e la volata di sacrificio al terzo di Giuseppe Mazzanti. Sul 3 a 0 per Nettuno, la prima valida dei padroni di casa arriva al quarto inning e si tratta di un fuoricampo con la firma di Federico Celli L'ennesima pallina della serata oltre la recinzione, questa volta di Vinicio Sparagna, ristabilisce le tre lunghezze di vantaggo per la squadra ospite. Un singolo di Albanese alla sesta ripresa accorcia il punteggio ma il fuoricampo di Leo Rodriguez, il sesto in campionato, chiude i conti sul definitivo 5 a 2. Sul monte di lancio nettunese si sono alternati il partente, Raul Ruiz ed i rilievi Ricardo Hernandez e l'ex di turno Carlos Teran che hanno concesso solo 6 valide alla squadra sammarinese. Questa sera si replica, sempre a Serravalle, con gara 2 alle 19.30. Nell'altra sfida del venerdì, vittoria esterna della capolista Bologna sul dimante di Parma con il punteggio di 3 a 2