SCI ALPINO Secondo podio per Goggia: in super G arriva un altro terzo posto Il weekend di St. Moritz si chiude con la vittoria di Alice Robinson. Seconda Miradoli, solo quarta Vonn

Secondo podio per Goggia: in super G arriva un altro terzo posto.

Secondo podio consecutivo in Coppa del mondo per Sofia Goggia, che chiude il weekend lungo di St. Moritz con un altro terzo posto, nel super gigante, dopo quello della discesa libera del sabato. A vincere è la neozelandese Alice Robinson, al primo trionfo nella disciplina, lei che è una specialista dello slalom gigante.

Alle sue spalle chiude la francese Romane Miradoli, con 9 centesimi di ritardo, mentre sono 19 quelli accusati da Goggia. Niente terzo podio su tre per Lindsey Vonn, che stavolta finisce alle spalle dell'italiana, quarta, a 27 centesimi dal primo posto. Fuori sia Emma Aicher - vincitrice della discesa libera del sabato - dopo aver sbagliato un salto, sia Mikaela Shiffrin, che sbaglia a poche porte dal traguardo.

Per Goggia è stata una tre giorni all'insegna della continuità, con prestazioni simili e qualche sbavatura in ciascuna gara, ma tutte con distacchi contenuti rispetto alla prima classificata e via via sempre minori, che le hanno portato due terzi e un quarto posto, per cominciare la stagione della velocità.

