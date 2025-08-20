BASEBALL Semifinali playoff, è ancora San Marino - Bologna La Fortitudo elimina il Bsc Grosseto e ripropone la sfida dell'anno scorso. Si rinnova anche Parma - Macerata

Nuovo anno, vecchio tabellone. Nella semifinale dei playoff della Serie A di baseball, San Marino affronterà ancora una volta Bologna. Non è riuscita l'impresa al Bsc Grosseto, che, dopo aver vinto gara-1 e gara-2 in casa, ha ceduto alla rimonta della Fortitudo, vincente in tutti e tre gli incontri sul proprio diamante e capace di ribaltare la serie, così come aveva fatto con la regular season, cominciata malissimo e poi chiusa al terzo posto.

La sfida che si riproporrà con San Marino è ormai una classica del baseball italiano, a cui, però, stavolta i titani giungeranno con più energie mentali e fisiche: la squadra di coach Bindi arriva con due giorni in più di riposo e di preparazione e come unica formazione capace di fare filotto nei playoff, fin qui, 2-0 a Milano e 3-0 al Bbc Grosseto.

Lo stesso incrocio del 2024 si vedrà anche nella parte alta del tabellone, con la nuova grande del baseball italiano, Macerata, a caccia della rivincita contro Parma. Entrambe hanno vinto per 3-1 nei quarti, su Nettuno e Reggio Emilia. Nel 2024, i marchigiani si arresero solo in gara-7 e solo per un punto, quest'anno ci riproveranno con rinnovate ambizioni.

Si comincia sabato e domenica, con gara-1 e gara-2 da disputare sui diamanti di Bologna e Macerata, le due semifinaliste che hanno ottenuto il peggior piazzamento in regular season. Giovedì 28 ci sarà l'inversione di campo, con gara-3 in programma a San Marino e a Parma, così come le eventuali gara-4 e gara-5, venerdì e sabato. Poi toccherà alle Italian Baseball Series, da mercoledì 3 settembre, ultimo atto del Campionato italiano a cui San Marino spera di arrivare per il settimo anno consecutivo, magari con miglior fortuna rispetto alle ultime due volte.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: